غايب العميري : اقرار قانون الضمان الصحي من اولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة

2019/07/04 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو لجنة الصحة والبيئة عن تحالف سائرون النائب غايب العميري ان ” اقرار قانون الضمان الصحي من اولويات البرلمان خلال الفترة المقبلة “.وقال ان ” البرلمان سيمضي خلال الفترة القليلة المقبلة بالقراءة الثانية لقانون الضمان الصحي من اجل التصويت عليه خلال الفترة المقبلة لحاجة الجميع له “.واضاف العميري ان ” القانون في […]

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