العميد حسين سلامي يؤكدأن الشعب الإيراني يقف بوعي أمام السيناريو العالمي

2019/07/04 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين سلامي، ان الشعب الايراني يقف اليوم بكل شموخ ووعي أمام سيناريو عالمي وقد تمكن شعبنا من إحباط سياسات الاعداء المعقدة والمركبة والمتعددة الأوجه بحيث أن هزيمة القوى العظمى اليوم ماثلة للعيان تماماً.وخلال احتفال أقيم اليوم الخميس لتعريف القائد الجديد لمنظمة تعبئة المستضعفين (البسيج)، أشاد العميد …

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