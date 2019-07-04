بوتين يقول إنه مستعد لتعزيز الحوار مع أمريكا بشأن الحد من التسلح

2019/07/04 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن موسكو مستعدة لتعزيز الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي، وأضاف أنه

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