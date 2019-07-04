2019/07/04 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة: يس عراق غرقت اجزاء من امريكا الجنوبية فى الظلام بسبب كسوف الشمس الكامل يوم الثلاثاء ومر مسار الكسوف الذي مر عبر شيلى والارجنتين.وذكرت وكالة ناسا ان المنطقة التى تبدو فيها الشمس مغطاة بالقمر مرت ايضا فوق اجزاء من المحيط الهادى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفديو”.. الظلام يخيم على عدة دول بعد “كسوف كلي” للشمس) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفديو”.. الظلام يخيم على عدة دول بعد “كسوف كلي” للشمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).