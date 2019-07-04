تربية نينوى تعلن ورود سلامة الموقف الامني لأكثر من ١٠٨٩ من منتسبيها

2019/07/04 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأعلنت المديرية العامة لتربية نينوى ورود سلامة الموقف الأمني لأكثر من ١٠٨٩ لمنتسبيها في محافظة نينوى .

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “المديرية اشادت بالدور الكبير لوزارة التربية وقسم التصاريح الامنية في التواصل المستمر معها لإنهاء ملف التصاريح الأمنية”.

وأكد أن “العمل مستمر من أجل إنهاء هذا الملف المهم” للاطلاع على الاسماء اضغط هنا

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