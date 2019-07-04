2019/07/04 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىافتتحت مديرية أوقاف نينوى أمس الأربعاء جامع محمد طاهر زيناوة في حي النور في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، بحضور ابوبكر كنعان مدير الأوقاف حفل الإفتتاح بالإضافة الى عددٍ من المسؤولين المحليين في نينوى.

وقال بيان للوقف تلقى “النور نيوز” نسخة منه “ابتدأ الحفل بتلاوة آياتٍ عطرة من القرآن الكريم تلاها على الحضور الشيخ احمد سعيد” أشاد ابوبكر كنعان في كلمته “لدور المساجد في مساعدة أهل نينوى عبر سنواتٍ طوال”.

كما تحدث زهير الأعرجي قائممقام قضاء الموصل عن “اهمية التكاتف والتلاحم لإعادة الموصل أجمل مما كانت عليه”.

كما تقدم الشيخ نشوان الحيالي مسؤول شعبة الإرشاد الإسلامي الى جميع المساهين والمشاركين في إعمار المسجد بالشكر الجزيل على ما تم بذله من جهدٍ ومال.

وقد ازدان الحفل بأناشيد تغنت بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام انطلقت من حناجر المنشدين في فرقة الفيصل الإنشادية.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوقاف نينوى تفتتح جامع محمد طاهر زيناوة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوقاف نينوى تفتتح جامع محمد طاهر زيناوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).