2019/07/04 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رسمياً..



يوفنتوس يعلن وصول بوفون

الخميس

04

تموز

2019 :

12:10 pm

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، وصول جيانلويغي بوفون إلى

تورينو، من أجل الكشف الطبي في صفوف الفريق.من المتوقع أن يوقع بوفون على عقد لمدة عام مع يوفنتوس، مع خيار عام

إضافي مع الفريق، في الساعات القليلة المقبلة.وكان بوبون رحل عن يوفنتوس في صيف 2018 نحو باريس سان جيرمان، قبل أن

يغادر صفوف الفريق الباريسي بعد عام وحيد.وسيكون بوفون الحارس الثاني ليوفنتوس في الموسم المقبل، خلف البولندي

تشيزني.

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