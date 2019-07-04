2019/07/04 | 12:14

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مواعيد ومباريات ريال مدريد التحضيرية للموسم الجديد

الخميس

04

تموز

2019 :

12:01 pm

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سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على تقويم ريال مدريد في مرحلة ما

قبل الموسم، خلال الجولة التحضيرية للفريق "الملكي"، استعداداً للموسم

الجديد 2019-2020.سيبدأ فريق زين الدين زيدان استعداده للموسم الجديد في 8 يوليو (تموز)

المقبل، حيث يتطلعون لشن حملة قوية بعد حملة كارثية في الموسم

الماضي.وسينضم بعض اللاعبين مع الفريق إلى ما بعد 8 يوليو (تموز)، بعد

مشاركتهم في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً، وبطولة كوبا أمريكا، أمثال

لوكا يوفيتش، فيرلاند ميندي، وإدين هازارد، جميعهم على استعداد لبدء

حياتهم المهنية في لوس بلانكوس، وبينما كانت فكرة النادي هي الاستعداد

لمرحلة ما قبل الموسم في لوس أنجليس، فإنهم بدلاً من ذلك سيتدربون في

مونتريال في الفترة من من 9 إلى 20 يوليو (تموز)، بناء على طلب صريح

من زيدان.وبعد 10 أيام من التدريب في كندا، سيسافر ريال مدريد إلى الولايات

المتحدة الأمريكية لمشاركته في الكأس الدولية الأبطال، والتي ستعقد في

الفترة من 21 إلى 27 يوليو (تموز).وستكون مباراة ريال مدريد الأولى ضد بايرن ميونيخ في هيوستن 21 يوليو

(تموز)، قبل مواجهة آرسنال في 24 من يوليو (تموز) في واشنطن.وأخيراً، سيكون هناك ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد في نيوجيرسي 27

يوليو (تموز).ثم سيسافر ريال مدريد إلى ميونيخ للمشاركة في النسخة السادسة لكأس

أودي، الذي يعقد في ملعب أليانز آرينا بين 30 و31 يوليو (تموز).وفي الدور نصف النهائي لكأس أودي، سوف يواجه ريال مدريد غريمه توتنهام

يوم 30 يوليو ، وفي حالة فوز الريال سيواجه الفائز من المباراة الأخرى

بين بايرن ميونيخ وفنربخشة يوم 31 يوليو.فين حين لا يوجد تاريخ محدد حاليًا للنسخة الأربعين من كأس البرنابيو

، والتي لن يتم الاحتفال بها خلال فصل الصيف بسبب أعمال البناء التي

ستجري في ملعب سانتياجو برنابيو.

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