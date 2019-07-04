2019/07/04 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي ، اليوم الخميس، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة في عموم مناطق العراق.وذكرت الهيئة في بيان لها، أن طقس اليوم ، سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، مع انخفاض قليل في درجات الحرارة في المناطق الوسطى، وثبوتها في المناطق الشمالية والجنوبية.وأشار إلى أن بغداد ستسجل درجة حرارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تطورات حالة الطقس المتوقعة لليوم في العراق النعيم نيوز.

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