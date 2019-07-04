2019/07/04 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل :علي كاظم تكليف اعلنت مؤسسة السوسن العالمية عن تنظيمها مهرجاناً كبيراً في الثاني عشر من الشهر الجاري بمدينة أربيل، و أكدت مديرة المؤسسة، وملكة جمال لبنان الدكتورة سوسن السيد أن الموسسة ستقيم مهرجانها العاشر (الماسي) في أربيل، و السابع عشر على مستوى العالم ، واضافت ان المؤسسة تسعى من خلال هذه المهرجانات على تاصيل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة السوسن العالمية تعلن عن اقامة مهرجانها “الماسي” العاشر خلال الشهر الجاري في اربيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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