حكومة البصرة : تقدم مقترحا بتحمل تكلفت سعر قطع الاراضي التي ستوزع على شرائح المجتمع بضمنهم الصحفيين

2019/07/04 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، ، ان الحكومة المحلية قدمت مقترحاً الى وكيل وزير الإسكان والأعمار والبلديات والاشغال العامة يقضي بتكفل سعر الخدمات الخاصة بقطع الاراضي السكنية حتى يتم توزيع الاراضي بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع.وقال العيداني خلال لقائه رئيس واعضاء فرع نقابة الصحفيين في البصرة ” انه تم الاتفاق مع الوزارة بهذا الشأن […]

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