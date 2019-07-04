الصيهود يطالب رئيس الوزراء بمواجهة الضغوطات السياسية عند التعامل مع الدرجات الخاصة

2019/07/04 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الى مواجهة كل الضغوطات السياسية، وعدم الخضوع لها في التعامل مع ملف الدرجات الخاصة.

وقال الصيهود في تصريح، إن مشروع الدرجات الخاصة تخريبي لكافة مؤسسات الدولة، مشيرا الى وجود مشروع لترسيخ مفاهيم المحاصصة الحزبية والفئوية، معيارها الولاءات لجهات سياسية متنفذة، كي تضمن موارد اقتصادية مستمرة لها، وإبعاد الكفاءات المهنية عن المناصب المهمة، وهو ما يتسبب بانعكاسات خطيرة جدا على مستقبل العراق.

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة خاصة للنظر في السير الذاتية للمرشحين الحاليين لتثبيت الأكفأ منهم، واستبدال من هو غير جدير بالمنصب، بعيدا عن الانتماءات والولاءات السياسية.

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