نائب مطالبا بدمج البيشمركة: حصر السلاح لا يجب أن يكون انتقائي

2019/07/04 | 12:20

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بغداد:سومر نيوز

دعا النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي, الخميس, القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى دمج ق...

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