2019/07/04 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحج: اولى الرحلات الجوية الى المدينة المنورة ستغادر من مطاري البصرة واربيل يوم 11 تموز الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/04 | 12:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحج: اولى الرحلات الجوية الى المدينة المنورة ستغادر من مطاري البصرة واربيل يوم 11 تموز الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحج: اولى الرحلات الجوية الى المدينة المنورة ستغادر من مطاري البصرة واربيل يوم 11 تموز الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).