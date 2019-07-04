الكلية التربوية المفتوحة تحصل على موافقة لقانونها من مجلس شورى الدولة

2019/07/04 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الكلية التربوية المفتوحة ، اليوم الخميس ، على موافقة لقانونها من مجلس شورى الدولة.

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