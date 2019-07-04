أنباء عن تجدد المعارك بين عشيرة اللواء كاظم بوهان والعتاب وسقوط قتلى

2019/07/04 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أفادت أنباء اليوم الخميس عن تجدد المعارك بين عشيرة اللواء كاظم بوهان والعتاب وسقوط قتلى.وكان مصدر أمني أفاد ايضا بإلقاء القبض على 3 أشخاص من مفتعلي النزاع العشائري بمنطقة الفضيلية، شرقي بغداد.وقال المصدرإن “القوات الامنية ألقت القبض، اليوم، على ثلاثة متهمين على اثر النزاع العشائري الذي حدث أمس، في

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