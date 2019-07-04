الجمارك: ضبط ٣ سيارات دون الموديل المسموح باستيراده في البصرة

2019/07/04 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، ضبط ٣ سيارات دون الموديل المسموح باستيراده في جمرك بوابة البصرة.

وذكر بيان للهيأة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة تمكنت من ضبط 3 سيارات دون الموديل المسموح باستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة".وأضاف البيان ان "السيارات كانت مخفية داخل حاوية حجم ٤٠ قدم في محاولة لتهريبها حيث تم ضبطها من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي"، مؤكداً "إحالتها للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".انتهى

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