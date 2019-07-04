انصار الله تعلن الكشف عن مخطط استخباري يخدم امريكا والكيان الصهيوني

2019/07/04 | 12:29

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العهد نيوز – متابعة

كشف عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الاسد، عن قيام منظمة الغذاء العالمي بتجنيد مخابرات دولية تعمل لصالح أمريكا والكيان الصهيوني.

وقال الاسد

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