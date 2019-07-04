حاتمي يؤكد للشمري ضرورة تنفيذ الاتفاقات العسكرية المبرمة بين العراق وايران

2019/07/04 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، اليوم الخميس، أن امن العراق واستقراره وتقدمه يصب في مصلحة المنطقة.

ونقلت وكالة “فارس”، عن حاتمي قوله

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