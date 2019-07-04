انصار الله تعلن الكشف عن مخطط استخباري يخدم امريكا واسرائيل

2019/07/04 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الاسد في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" هناك اكثر من محافظة يمنية متضررة من العدوان لا سيما المحافظات المحاذية لجبهات القتال يتم المسح عبر استبيانات عسكرية وامنية لاتنم عن اي علاقة بالجانب الاغاثي والانساني من قريب او بعيد".وأضاف، أنه" تم اشعار المنظمة اكثر من مرة من قبل الجهات المختصة غير انها دائما ما تتجاهل تلك الاشعارات”، معتبرا أن “الجانب الاخطر من ذلك هو العمل المخابراتي والمشبوه لعمل هذه المنظمة عبر موظفيها لا سيما الاجانب منهم".انتهى..م.م

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