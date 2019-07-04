مفتشية الداخلية تضبط حالة انتحال صفة مواطن عراقي مقيم في المانيا

2019/07/04 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الخميس، من اكتشاف حالة انتحال لصفة مواطن عراقي مقيم في المانيا من قبل شخص آخر باعتماد مستمسكات مزورة.وذكر بيان للمكتب تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية تمت على خلفية قيام إحدى المفارز التفتيشية العاملة في دائرة البطاقة الوطنية في الكاظمية المقدسة […]

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