الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم آمال خفض الفائدة الأمريكية

2019/07/04 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الخميس، مقتدية بمكاسب البورصة الأمريكية بفعل التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

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