2019/07/04 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني ،اليوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت ثلاثة متهمين بالنزاع العشائري في منطقة الفضيلية ببغداد.وقال المصدر ، إن “القوات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة متهمين إثر النزاع العشائري في منطقة الفضيلة ببغداد”.وأضاف , أن “هؤلاء اعتقلوا وفق المادة أربعة إرهاب”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثلاثة متهمين شاركوا بنزاع عشائري بقبضة القوات الأمنية النعيم نيوز.

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