حنان بديع - اين نحن من انسانيتنا؟

2019/07/04 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنان_بديع (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) ..لكن من في الأرض ليسوا فقط بشرا ، بل كل الكائنات الحية التي تشارنا العيش على هذا الكوكب .واذا كان العقل البشري عقل ذكي مقارنة مع المخلوقات الأخرى إلا أن هذا لا يمنع بأن الكائنات الاخرى أيضا تتمتع بذكاء يتناسب مع بعض مواصفات الإنسان وأفعاله فمثلا حيوان الشامبانزي يعتبر الحيوان الأذكى ويحتل المرتبة الأولى في الذكاء بين الحيوانات وتتطابق 98% من جينا......

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