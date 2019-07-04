ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 27/41

2019/07/04 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 27/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.org«وَيَسأَلونَكَ عَنِ المَحيضِ قُل هُوَ أَذًى فاعتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحيضِ وَلاَ تَقرَبوهُنَّ حَتّى يَطهُرنَ، فَإِذا تَطَهَّرنَ فَأتوهُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرينَ.» (2 البقرة......

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