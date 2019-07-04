عماد علي - وقع اردوغان في وحل غروره

2019/07/04 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي انتشى الرئيس التركي اردوغان من افرزات نجاحه النسبي اقتصاديا خلال الفترة السابقة و بعدما طال امد بقاءه رغم اخطاءه اغترّ و لم يراجع نفسه، و الانقلاب العسكري ازداده قوة و ملأ الفراغ الذي بدأ يتوسع في كيانه السياسي نتيجة ما انتجته نرجسيته الشخصية و غروره المتزايد، الا انه لم يفكر بان هذه النجاحات النسبية التي حققها حالة مرحلية ان لم يسر بما يمكنه ان يتقدم بشكل طبيعي لبلاده، و في هذا لم يتعض من الذين ك......

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