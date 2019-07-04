2019/07/04 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل / خطوة برس رفضت وزارة داخلية اقليم كردستان اليوم الخميس التريث بقرار حظر استيراد السيارات الغارقة والمصدومة الى اراضي الاقليم.وقال المدير العام لديوان وزارة داخلية الاقليم سامي جلال في تصريح للصحفيين اليوم ان “ذلك القرار باقٍ كما هو ولم يطرأ عليه اي تغيير”.واضاف ان “الوزارة لا تنوي ايضا اجراء اي تعديل على”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أربيل ترفض التريث بقرار حظر استيراد السيارات الغارقة والمصدومة وكالة خطوة برس.

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