الحج تحدد موعد انطلاق اول رحلة جوية لاداء مناسك هذا العام

2019/07/04 | 12:36

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بغداد اليوم - بغداد

حددت هيأة الحج والعمرة ، الخميس 4 تموز 2019، موعد انطلاق اول رحلة جوية لاداء مناسك هذا العام.

وقالت الهيأة في بيان مقتضب ان " الهيأة العليا للحج والعمرة تحدد يوم الخميس الموافق 7/11 موعد انطلاق اول رحلة جوية للحجاج الى الديار المقدسة".

بغداد اليوم _ متابعة

قرر مجلس القضاء الأعلى، الخميس (4 تموز 2019)، اعتبار "النهوة العشائرية" المقترنة بالتهديد ارهاباً، وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب.

وذكرت صحيفة القضاء التابعة لمجلس القضاء الأعلى، إن "القضاء فتح با

بغداد اليوم- كركوك

أفاد مصدر أمني من محافظة كركوك، الخميس (04 تموز 2019)، باندلاع حريق في صهريج لنقل النفط، وسط المحافظة.

قال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا اندلع في صهريج نفط داخل حي سكني بمحافظة كركوك"، مبينا أن "فرق الدفاع

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة المالية ، الخميس 4 تموز 2019، التحقيق بعملية ابتزاز وتحرش في الهيأة العامة للضرائب.

وقال بيان لمكتب المفتش العام في وزارة المالية " انتشر موخراً عبر صفحات التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لم

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