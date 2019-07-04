وزارة الدفاع الايرانية .. تدعوا العراق لــ تنفيذ الاتفاقات العسكرية ..

2019/07/04 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

دعا وزير الدفاع الايراني امير حاتمي، اليوم، نظيره العراقي نجاح الشمري، الى تنفيذ الاتفاقات الدفاعية العسكرية السابقة المبرمة بين الجانبين، فيما اشار الى ان امن العراق واستقراره يصب في مصلحة المنطقة.

وأكد حاتمي خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع نجاح الشمري، بحسب بيان لوزارة الدفاع الا...

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