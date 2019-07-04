ما لا يقل عن 600 ضحية بحوادث سير في اربيل

2019/07/04 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان عن تسجيلها أكثر من 500 حادث سير توفي واصيب على اثرها ما لا يقل عن 620 شخصا خلال النصف الاول من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2019 تم تسجيل 523 حادث سير والذي نجم عنها 620 ضحية.

واضاف ان 85 شخصا لقوا حتفهم بينما اصيب 535 شخصا بجروح من الجنسين الاناث والذكور.

يشار الى ان اربيل كانت قد سجلت في النصف الاول من العام الماضي 602 حادثي سير لقي على اثرها 92 شخصا مصرعه واصيب 541.

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