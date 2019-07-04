اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والسرقة والمخدرات في مناطق متفرقة من بغداد

2019/07/04 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية عددا من المتهمين بالإرهاب والسرقة والمخدرات في مناطق متفرقة من بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد ” ان القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد القت القبض على متهم وفق المادة (28/ مخدرات) ضمن منطقة الكرزية جنوب بغداد، كما تم اعتقال متهمين اثنين وفــــــــــق المادة (446/ جرائم السرقة) ضمن مناطق (حي الكفاءات، حميد […]

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