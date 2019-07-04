رسمياً.. لامبارد مدرباً لتشيلسي

2019/07/04 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي تشيلسي الانجليزي، الخميس، عن تعاقده مع لاعبه السابق فرانك لامبارد، لقيادة الفريق خلفاً للايطالي ماريسيو ساري.وذكر تشيلسي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلاً: “بيته..فرانك لامبارد مدرباً لتشيلسي”.وسيقود لامبارد، فريق تشيلسي خلفًا لـ ماوريسيو ساري، الذي رحل عن الفريق في بداية حزيران الماضي لتدريب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.وكان قائد […]

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