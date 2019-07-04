2019/07/04 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن تحالف الفتح النيابية عامر الفايز، اليوم الخميس، عن وجود تحرك نيابي وجمع تواقيع لاستجواب وزير الاتصالات، لسوء خدمة الانترنت وارتفاع سعرها.وقال الفايز في تصريح للمركز الخبري الوطني إن “مجلس النواب متجه نحو استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي لسوء خدمة الانترنت، وغلاء الأسعار وسرقة الكابل الضوئي دون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يتحدث عن توجه نيابي وزير الاتصالات تمهيدا لاقالته المركز الخبري الوطني.

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