أول تعليق من لامبارد على عودته لتشيلسي

2019/07/04 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق "فرانك لامبارد" على عودته إلى تشيلسي من جديد كمدربًا للفريق بعد

سنوات طويلة ارتدى خلالها قميص البلوز كلاعب قبل الرحيل إلى الدوري

الأمريكي والانتقال إلى فريق نيويورك سيتي.ووقع الإنجليزي على عقد مع ثالث البريمييرليج في الموسم الماضي لمدة 3

سنوات مقبلة.وقال "لامبارد" في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أنا فخور للغاية

بعودتي إلى تشيلسي كمدرب جديد للفريق".وتابع: "الجميع يعرف مدى حبي لهذا النادي والتاريخ الذي تشاركنا به،

ولكن الآن هناك مهمة جديدة أمامي وهي ما تشغل تفكيري بالوقت

الحالي".وأضاف: "أنا هنا للعمل بجد، وتحقيق المزيد من النجاح لهذا النادي

وأتطلع لبداية فترة الإعداد بأسرع وقت ممكن".ورحل الإنجليزي عن تدريب ديربي كاونتي الذي شهد انطلاقته التدريبية

الأولى، ووصل بهم إلى المباراة النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي

الممتاز أمام أستون فيلا قبل خسارتها بنتيجة 1-2.

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