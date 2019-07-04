إيران والدرس الكوري!

2019/07/04 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيارة الرمزيّة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، والمصافحة التي أجراها مع الزعيم

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