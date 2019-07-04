نائب تعليقا على بيان الكتائب: مخاوف مشروعة ومطالب محقة

2019/07/04 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي، الخميس، أن بيان كتائب حزب الله بشأن الأمر الديواني بالحشد الشعبي تضمن مخاوف مشروعة ومطالب محقة، مشددا على ضرورة أن يسري قرار الحكومة بشأن الحشد على البيشمركة وبقية القوات.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك خشية من قبل كتائب حزب الله وحركة النجباء من عملية […]

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