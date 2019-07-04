مستخدمو تطبيقات التواصل أكثر إقبالاً على جراحات التجميل

2019/07/04 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لاحظ باحثون أميركيون أن الشباب صغير السن الذي يستخدم تطبيقات مثل تيندر، سناب شات وانستقرام – لاسيما خاصية الفلاتر – يكونون أكثر إقبالاً على جراحات التجميل.واكتشف الباحثون حدوث زيادة كبيرة في أعداد الأميركيين الذين يخضعون لجراحات تجميلية في وجوههم خلال السنوات القليلة الماضية، وتبين أنهم أنفقوا العام الماضي 2.95 مليار

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