المانيا تقدم مليار و 700 مليون يورو لنازحي العراق

2019/07/04 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التحالف الدولي اليوم الخميس ان ألمانيا قدمت مبلغ 500 مليون يورو من مبلغ 1.7 مليار يورو للعراق منذ عام 2014 للمساعدة الإنسانية للاجئين والنازحين داخلياً وقال ان ألمانيا مستمرة بالتزامها مع التحالف الدولي من أجل تحقيق الاستقرار في مناطق المحررة من داعش.وفي 2019 أعلنت ألمانيا عن مبلغ 40 مليون يورو لبرنامج الأمم المتحدة...

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