بعقد لثلاث سنوات.. لامبارد..مدربا جديدا لتشيلسي الانكليزي

2019/07/04 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشيلسي الانكليزي اليوم الخميس تعيين لاعبه السابق فرانك لامبارد لتدريب الفريق الأول بعقد لمدة ثلاث سنوات.وقال لامبارد في بيان حسب رويترز أنا فخور جدًا بالعودة إلى تشيلسي كمدرب.وأضاف : يعرف الجميع حبي لهذا النادي والتاريخ الذي نتقاسمه معا، ورغم ذلك سيكون تركيزي الوحيد على منصبي والاستعداد للموسم المقبل.وقاد لامبارد/ الذي […]

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