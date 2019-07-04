المكسيك توقف هايتي وتتأهل لنهائي الكأس الذهبية بكرة القدم

2019/07/04 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المنتخب المكسيكي الانطلاقة المذهلة لمنتخب هايتي وتأهل على حسابه إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية 2019 لكرة القدم لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في الدور قبل النهائي للبطولة.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ليخوض الفريقان وقتا إضافيا شهد هدف الفوز للمكسيك في الدقيقة 93 سجله المهاجم راؤول […]

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