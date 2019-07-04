طائرة الشباب العراقية تخسر أمام البحرين بتصفيات آسيا

2019/07/04 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر المنتخب الوطني العراقي للشباب بالكرة الطائرة Hمام نظيره البحريني بثلاثة Hشواط دون رد في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا تحت 23 عاماً المقامة منافساتها في البحرين.وخسر المنتخب اشواط المباراة بنتيجة بواقع (22-25) (19-25) (23_25)، ، وهي الخسارة الثانية بعد خسارته في الجولة الاولى امام السعودية يوم السبت الماضي.ويختتم المنتخب مشواره مع نظيره …

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