ضبط حالة انتحال صفة مواطن عراقي مقيم بألمانيا من قبل شخص مزور في بغداد

2019/07/04 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الخميس، تمكنه من اكتشاف حالة انتحال لصفة مواطن عراقي مقيم في ألمانيا من قبل شخص آخر باعتماد مستمسكات مزورة.

وقال المكتب، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "عملية نفذت على خلفية قيام إحدى المفارز التفتيشية العاملة في دائرة البطاقة الوطنية في الكاظمية المقدسة بعملها بتدقيق المعاملات ومتابعة أداء العاملين في الدائرة، حيث اكتشفت قيام أحد الاشخاص مجهولي الهوية باصدار بطاقة وطنية بإسم مواطن عراقي مقيم في جمهورية المانيا الاتحادية باستخدام بلاغ كاذب من أحد مراكز الشرطة ببغداد حيث ادعى ببلاغه فقدانه لهوية أحواله المدنية وجواز سفره وبطاقة سكنه، وتزويدهم بصور مصورة مزورة عنها".وأضاف، أن "المفرزة التفتيشية اثبتت حالة التزوير والانتحال من خلال مخاطبة الدوائر ذات العلاقة والتي ايدت عدم صدورها عنها، وأجرت التحقيق الاداري الابتدائي في القضية من أجل الكشف عن الموظفين المسؤولين عن اصدار البطاقة الوطنية خلافاً للقانون واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية اللازمة بحقهم".وأشار البيان، إلى "مفاتحة مكتب المفتش العام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لغرض ابطال البطاقة الوطنية واصدارها تعميماً بأوصاف الشخص المزور وإقامة دعوى جزائية ضده".انتهى

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