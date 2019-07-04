الحج والعمرة تحدد موعد رحلات الحج الجوية والبرية الى الديار المقدسة

2019/07/04 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، تلقاه موقع "الغدير"، انه" اكملنا الاستعدادات الفنية واللوجستية في المدينة المنورة ومكة المكرمة لموسم الحج، واولى الرحلات الجوية الى المدينة ستغادر من مطاري البصرة واربيل يوم ١١ تموز الحالي".واضاف البيان، اما الرحلات البرية عبر منفذ عرعر الحدودي ستكون يوم ١٦ تموز الحالي".انتهى..م.م

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