صحفيو كربلاء يرفضون تكميم الافواه ويعلنون تضامنهم مع زملائهم في البصرة

2019/07/04 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت نقابة الصحفيين العراقيين فرع كربلاء تضامنها الكامل مع الزملاء في محافظة البصرة بعد التصريحات التي أطلقها قائد عمليات البصرة والتي هدد فيها الصحفيين الذين يغطون تظاهرات المدينة بالسجن الذي يعد خرقا لحرية العمل الصحفي ومنافي لقانون حماية الصحفيينوقال رئيس فرع نقابة صحفيي كربلاء (توفيق غالب الحبالي) لوكالة نون "ان نقابة الصحفيين العراقيين فرع كربلاء تضامنها الكامل مع الزملاء في محافظة البصرة"

واضاف " نعلن كنقابة صحفيي كربلاء تضامننا الكامل مع بيان الزملاء في نقابة الصحفيين في البصرة وندعو الجهات الأمنية احترام العمل الصحفي وتقديم التسهيلات اللازمة له"

وتابع الحبالي "نجد ما قام به قائد عمليات البصرة من تصريح باعتقال اي صحفي يغطي التظاهرات يعد خرقا كبيرا لحرية العمل الصحفي ومنافي لقانون حماية الصحفيين"

يذكر ان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال المالكي اكد في وقت سابق ان " سيتم توقيف الصحفي الذي يقوم بتغطيته التظاهرات في البصرة كونها غير عفوية وغير مرخصة ويجب ان تتم وفق الدستور، بتقديم طلب الى رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ البصرة اسعد العيداني، وبعد ان تحصل الموافقة، يحدد المكان والزمان، وبعدها تتهيأ القطعات الامنية، ولن نسمح بالتظاهرات غير المرخصة"

اسامة الخفاجي

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