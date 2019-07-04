2019/07/04 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت هيئة الحج والعمرة، اليوم،ان يوم الخميس المقبل والمصادف الحادي عشرمن الشهر الجاري موعدا لانطلاق اولى رحلات الحج الى الديار المقدسة.وذكرت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى، انه” اكملنا الاستعدادات الفنية واللوجستية في المدينة المنورة ومكة المكرمة لموسم الحج، واولى الرحلات الجوية الى المدينة ستغادر من مطاري البصرة واربيل يوم ١١ تموز الحالي”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحج والعمرة تحدد موعد رحلات الحج الجوية والبرية الى الديار المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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