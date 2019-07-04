2019/07/04 | 13:34

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الأخبار المحلية

الخميس 4 يوليو 2019 | 01:32 مساءً | عدد القراءات : 18

زهير الكريطي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس كربلاء خلفا للمحافظ الخطابي

زهير الكريطي يؤدي اليمين الدستورية عضوا في مجلس كربلاء خلفا للمحافظ الخطابي

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