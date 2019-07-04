2019/07/04 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف اللواء علاء غريب قائداً لشرطة واسط بدلاً عن قاسم راشد زويد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف اللواء علاء غريب قائداً لشرطة واسط بدلاً عن قاسم راشد زويد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف اللواء علاء غريب قائداً لشرطة واسط بدلاً عن قاسم راشد زويد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف اللواء علاء غريب قائداً لشرطة واسط بدلاً عن قاسم راشد زويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).