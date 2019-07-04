مكافحة الإجرام: لصوص يستهدفون الأموال داخل العجلات المركونة في بغداد

2019/07/04 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد القبض على سارقين اثنين استهدفوا أموالا داخل عجلات المواطنين في حوادث منفصلة بالعاصمة.وذكر بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “مفارز مكتب الكرامة لمكافحة الاجرام تمكنت بعد جمع المعلومات والتحري من قبل المصادر السرية من القاء القبض على المتهم (س.ع) لقيامه بعدة (سرقات

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