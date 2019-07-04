بالوثيقة: الدفاع تتخذ 4 قرارات بشأن صفحات وهمية وتصريحات اعلامية تُنسب للوزارة

2019/07/04 | 13:38

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بغداد اليوم - بغداد

قرر وزير الدفاع، نجاح الشمري، الخميس (4 تموز 2019)، اتخاذ 4 قرارات بشأن صفحات وهمية وتصريحات إعلا...





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