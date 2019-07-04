وزير العدل: تقارير لجنة حقوق الانسان النيابية ستقدم صورة واضحة عن عمل الوزارة

2019/07/04 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن وزير العدل فاروق أمين الشواني، استقبل يوم الثلاثاء، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية النائبة وحدة الجميلي، للتهنئة بمناسبة تسنمه منصب وزارة العدل.ورحب السيد الوزير، بالنائبة وحدة الجميلي، بالقول، يسعدني زيارتكم التي ستكون منطلق للتعاون في مجلات عمل الوزارة، والتي ترتكز بمجملها على ملف حقوق الانسان، مبينا ان زيارات …

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